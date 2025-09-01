Dilsinho, considerado o grande nome da nova geração do pagode, regressa a Portugal em 2026 para dois concertos. O artista vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 27 de março, e estreia-se no Coliseu do Porto no dia 29 de março.
O músico estreou-se na música aos 13 anos, ao lado do primo Daniel. Em 2009, criou o grupo Para de Kaô, que durou até 2012, e em 2014 lançou o seu primeiro disco a solo. Desde então, tem construído uma carreira a solo, que conta com temas como "Refém", "Trovão", "Péssimo Negócio" e "Diferentão".
O projecto "Diferentão", que arrancou em 2022, tornou-se o maior da sua carreira, ultrapassando 450 milhões de streams. Em 2024, apresentou a segunda parte do projeto, com participações de artistas como Ana Castela, Vitor Kley e Mari Fernandez.
Este ano, Dilsinho lançou o "Pagode do Diferentão 2" e gravou o tema "Leva Tudo" com o duo Calema.
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
CAIXA ALFAMA 202526 E 27 SETALFAMA - VÁRIAS SALAS
-
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
-
MONSTROS DO ANO - 7.º ANIVERSÁRIO - FORUM BRAGA11 setFORUM BRAGA - GRANDE AUDITÓRIO
Comentários