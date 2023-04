O Festival do Crato vai realizar-se de 22 a 26 de agosto, celebrando a sua 37.ª edição como Feira de Artesanato e Gastronomia. Two Door Cinema Club, Os Quatro e Meia e Kura são as novas confirmações no alinhamento da edição deste ano.

Liderados pelo vocalista Alex Trimble, os Two Door Cinema Club sobem ao palco do festival no dia 25 de agosto. Já os artistas portugueses atuam no dia 24.

No primeiro dia do festival, Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang são os cabeças de cartaz.

"O emblemático evento da histórica vila alentejana volta a oferecer um cartaz que promete surpreender com uma programação musical forte e eclética que o tornou num dos festivais mais acarinhados pelo público português", destaca a organização.