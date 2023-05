O Vagos Metal Fest fechou hoje o cartaz da edição deste ano, que acontece entre 3 e 5 de agosto, com o anúncio dos britânicos Alestorm e Monuments.

Os escoceses Alestorm vão atuar no primeiro dia do festival, enquanto os Monuments estão confirmados para o último dia do evento.

A sexta edição do Vagos Metal Fest vai realizar-se na Quinta do Ega, naquele concelho do distrito de Aveiro, tendo como cabeças de cartaz nomes como Sepultura, Ugly Kid Joe, Triptykon e Belphegor, para além de muitos outros grupos nacionais e internacionais.