Entre 16 e 22 de maio (com uma interrupção entre as 02:00 e as 23:00 de dia 19), haverá corte integral de circulação pedonal e rodoviária nas zonas mais próximas do Estádio Cidade de Coimbra, nomeadamente nas ruas do Estádio, D. Manuel I (a partir do cais de cargas do centro comercial Alma), D. João III e Jorge Anjinho, afirmou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa sobre os condicionamento provocados pelos concertos dos Coldplay, que atuam na cidade a 17, 18, 20 e 21.

Para além da interdição nas ruas que circundam o estádio, haverá também condicionamento de trânsito em várias vias numa zona mais vasta, onde só será permitida a circulação de transportes públicos, residentes, acesso a propriedade privada e ao centro comercial Alma e a empresas prestadoras de serviços e velocípedes, nos dias dos concertos, entre as 14:00 e as 20:00.

Esse condicionamento será aplicado nas ruas dos Combatentes, General Humberto Delgado, Avelar Brotero e Infanta D. Maria, Alameda Júlio Henriques e rua do Brasil, entre outras.

Relativamente aos estabelecimentos escolares na zona, haverá lugares de estacionamento para tomada e largada de crianças na rua General Humberto Delgado, junto ao Jardim de Infância da Solum, um parque de tomada e largada de crianças junto ao Jardim Escola João de Deus e outro na rua Infanta D. Maria para tomada e largada de crianças da EB1 da Solum.

“Será ainda garantido o acesso dos transportes especiais dos alunos portadores de necessidades de saúde especiais nos vários estabelecimentos”, frisou a autarquia.

Já a partir de sábado e até dia 22, o estacionamento estará interdito na rua D. Manuel I, para facilitar “as operações de montagem e de desmontagem no interior do Estádio Cidade de Coimbra”.

Haverá também interdições de venda ambulante num perímetro à volta do estádio e os estabelecimentos de restauração terão de efetuar venda ao postigo “diretamente para a rua ou através da instalação de balcões à porta dos estabelecimentos nos dias dos concertos”.

Face aos vários postos de controlo de circulação que serão assegurados pela PSP, a Câmara de Coimbra apela aos condutores a estarem munidos de documentos que atestem a sua morada ou documento relacionado com o seu local de trabalho ou a escola dos filhos.

Para facilitar a circulação das pessoas que pretendem assistir aos espetáculos, a Câmara de Coimbra reforçou a oferta de linhas que cobrem a envolvente do estádio e vai disponibilizar quatro circuitos especiais de transporte coletivo.

Nesse sentido, haverá um reforço da linha 5 (Coimbra-B - Solum), em 17 e 18 de maio, reforço da linha 5F (com um percurso semelhante) e 7T e 24T (Praça da República – Portagem – Estádio) nos dias 20 e 21 de maio.

Para além do reforço de linhas existentes, haverá quatro circuitos especiais com origem nas principais zonas de estacionamento periférico (incluindo a Estação de Coimbra-B, a paragem da FlixBus e a gare rodoviária), com horários entre as 11:00 e as 01:30 em todos os dias do concerto.

O comunicado do município identifica ainda 16 parques de estacionamento periféricos em vários pontos da cidade, que poderão ser usados para os dias dos concertos, como Coimbra-B, Quinta da Portela, Planalto de Santa Clara, Parque Verde, Rebolim ou Polo II, com uma capacidade total de 10.500 lugares.

Condicionamentos de trânsito :

Corte integral da circulação pedonal e rodoviária, das 23h00 do dia 16 às 02h00 do dia 19 e das 23h00 do dia 19 às 02h00 do dia 22:

Rua do Estádio

Rua D. Manuel I (a partir do cais de cargas e descargas do Alma Shopping)

Rua D. João III

Rua Jorge Anjinho (entre a Rua D. João III e a Rua João de Deus Ramos)

Condicionamento da circulação motorizada, reservada a transportes públicos, residentes, acesso a propriedade privada, acesso ao Alma Shopping, empresas prestadoras de serviços e velocípedes (com e sem motor), nos dias 17, 18, 20 e 21, das 14h00 às 02h00:

Alameda Júlio Henriques

Rua dos Combatentes da Grande Guerra

Rua General Humberto Delgado (acesso garantido para tomada e largada de crianças do Jardim de Infância da Solum)

Rua Avelar Brotero

Rua D. Manuel I (entre a Rua Infanta D. Maria e a Rua General Humberto Delgado)

Rua Infanta D. Maria

Rua Carolina Michaelis

Rua João de Deus Ramos (acesso garantido ao parque de tomada e largada de crianças a partir do parque de estacionamento em frente ao Girassolum)

Rua Eng.º Jorge Anjinho

Rua do Brasil

Permissão de entrada e saída de veículos portadores de dístico de pessoa portadora de deficiência, emitido pelo IMT, entre a Rua Almirante Gago Coutinho e a Av. Elísio de Moura, dias 17, 18, 20 e 21.

SMTUC:

De forma a facilitar a circulação de todas as pessoas que chegam de fora da cidade para assistir aos espetáculos, vai ser reforçada a oferta das linhas dos SMTUC que cobrem a zona da cidade envolvente ao Estádio Cidade de Coimbra e disponibilizar quatro circuitos especiais de transporte coletivo.

Recorde-se que o executivo municipal aprovou, na Reunião de Câmara do dia 24 de abril, a criação de um título de transporte ocasional para utilização nos SMTUC, através da venda de uma pulseira de evento. O bilhete ocasional “para um dia”, com o valor de 4,00 euros, será válido, não só para os circuitos especiais, mas também para toda a rede de transportes dos SMTUC, estando prevista a disponibilização de diversos Postos de Venda fixos e móveis.

17 e 18 de maio :

Em vigor horário de dias-úteis;

A partir das 11h00, reforço da Linha nº 5 (Estação de Coimbra-B-Praça da República– Estádio/Solum), com uma frequência de 15 minutos.

20 de maio :

Em vigor horário de sábados;

Reforço das Linhas nº 5F (Estação de Coimbra-B – Praça da República – Estádio – Vale das Flores – Portagem);

Reforço das Linhas nº 7T e 24T (Praça da República – Portagem – Estádio);

Reforços a partir das 11h00.

21 de maio:

Em vigor horário de domingos e feriados;

Reforço das Linhas nº 5F (Estação de Coimbra-B – Praça da República – Estádio – Vale das Flores – Portagem);

Reforço das Linhas nº 7T e 24T (Praça da República – Portagem – Estádio);

Reforços a partir das 11h00.

Circuitos especiais :

Estão programados quatro Circuitos Especiais, com origem/passagem pelas principais zonas de estacionamento periférico, incluindo a Estação de Coimbra-B, a paragem da FlixBus e a Central de Camionagem (gare rodoviária), os quais apoiarão quer os movimentos de chegada a Coimbra (a partir das 11h00) quer de regresso (até cerca da 1h30 do dia seguinte). Os horários indicados para o início do serviço são meramente indicativos, podendo sofrer alterações de acordo com as informações entretanto prestadas pela organização do evento ou pela CP.

Após o evento, para além dos circuitos especiais, serão efetuados os reforços que se considerarem adequados, dando prioridade nas ligações à Estação de Coimbra-B, de forma a garantir a resposta adequada aos horários dos comboios especiais disponibilizados pela CP, de ligação a Lisboa e a Braga.

De forma a facilitar a identificação das linhas dos circuitos especiais, por parte dos passageiros, o ponto de saída (regresso) de cada linha será o mesmo do ponto de chegada ao Estádio Cidade de Coimbra. Para o efeito, as suas paragens dos Circuitos 1, 2 e 3 serão localizados na Rua Carolina Michaellis e Rua General Humberto Delgado (troço entre a rotunda da Solum e a rotunda da ACIC), e o Circuito 4 em S. José.

Estacionamento para visitantes:

A CM de Coimbra concentra ainda uma lista de 16 parques de estacionamento, que podem ser livremente utilizados pelos visitantes: