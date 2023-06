Nas redes sociais, Olivia Rodrigo partilhou um pequeno teaser de "Vampire", primeiro single de "GUTS".

Esta segunda-feira, dia 26 de junho, a estrela pop de 20 anos surpreendeu os seguidores ao anunciar que o seu segundo álbum de originais será lançado este ano.

"O meu segundo álbum, 'GUTS', sai no dia 8 de setembro", revelou a cantora na sua conta no Instagram, partilhando a imagem de capa do disco. "Estou muito orgulhosa deste álbum", frisou.

Veja o teaser:

A cantora editou o primeiro álbum, "SOUR", em 2021 e conquistou os tops dos serviços de streaming em todo o mundo. "Drivers License", "Deja Vu" e "Good 4 U" foram os singles do disco.