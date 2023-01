“Apesar de o órgão ser o instrumento central, vai haver diálogo com outros instrumentos e com outras artes”, afirmou em conferência de imprensa a presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues, que organiza o ciclo nesta cidade do distrito de Lisboa.

Concebido para o órgão histórico da Igreja da Misericórdia de Torres Vedras, construído em 1773 por Bento Fontanes, o ciclo é composto por quatro grandes concertos, que se realizam naquele espaço cultural e de culto religioso.

O primeiro concerto, intitulado “Mater Dei”, está marcado para domingo e conta com a participação do grupo Mosaico Espiritual, da soprano Patrycia Gabrel, da meio-soprano Carolina Figueiredo e do organista Daniel Oliveira.

O também diretor artístico Daniel Oliveira adiantou que, durante o concerto, vão ser interpretadas obras dos séculos XVI a XIX, de louvor à virgem Maria, de compositores como Gounod, Saint-Säens e Schubert.

O evento dá também a conhecer o ambiente litúrgico mariano sobretudo em França, Alemanha e em países de leste.

O ciclo prossegue a 4 de fevereiro, com o concerto pedagógico “A Aldeia do Dó Mi Sol” para crianças entre os três e os treze anos e respetivas famílias, procurando atrair os públicos mais jovens e dando a conhecer o instrumento e algumas das suas técnicas de improvisação.

Dinamizado pela organista Inês Machado, o concerto é baseado numa história escrita por um adolescente que é narrada e acompanhada por improvisações de Inês Machado e em que a cada personagem corresponde uma canção infantil.

No dia 25 de fevereiro, realiza-se o primeiro concerto do ciclo 'à luz de velas' – “Candelight concert” – pelo organista britânico Jonathan Ayerst e pelo coro Ensemble Vocal, dirigido pela maestrina Alexandra Neves.

“Vamos fazer um concerto como nunca fizemos, uma vez que o organista vai acompanhar ao vivo canções que desconhece e improvisar”, explicou o diretor artístico.

Vão ser interpretadas obras do tempo da Quaresma e de compositores europeus dos séculos XVI a XVIII, como Cristobal de Morales, Manuel Cardoso e Diogo Dias de Melgás.

O último concerto acontece a 25 de março e é intitulado “Bach and Friends”, homenageando Johann Sebastian Bach, no mês do seu nascimento.

Alunos do Conservatório Nacional de Lisboa e do Conservatório de Música da Física de Torres Vedras vão interpretar obras daquele compositor alemão e de outros compositores do período barroco, seus contemporâneos.

O ciclo fecha com uma série de quatro pequenos concertos de 15 minutos, à hora de almoço, nos dias 6, 13, 20 e 27 de março.

“Vamos ter uma ementa em que o público vai escolher o que quer ouvir”, esclareceu Daniel Oliveira, que deu como exemplos não só temas da música clássica e erudita, como “Ave Maria”, de Franz Schubert, e composições de Mozart e Bach, mas também música dos filmes da Disney.

Os concertos vão ser todos comentados e são de entrada livre.