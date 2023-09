A britânica Romy Madley Croft, mais conhecida como Romy, editou esta sexta-feira, 8 de setembro, o seu primeiro álbum a solo.

Vocalista e guitarrista dos The xx, a artista começou a criar "Mid Air" durante a pandemia e celebra nestas novas canções "a música de dança e a capacidade de salvação da pista de dança", assinala a editora em comunicado.

O disco "fala de amor, relacionamentos, luto, identidade, sexualidade e é uma carta de amor declarada aos clubes queer, locais em que a britânica encontrou uma comunidade e uma conexão", acrescenta. Everything but the Girl, Madonna e a canção "One Kiss", de Calvin Harris e Dua Lipa, estão entre as influências apontadas.

"Mid Air" tem produção de Fred Again..., Stuart Price e Jamie xx e foi antecedido pelos singles "Strong", "Enjoy Your Life", "Loveher" e "The Sea".

Ouça aqui "Mid Air".

Alinhamento:

01. “Loveher”

02. “Weightless”

03. “The Sea”

04. “One Last Try”

05. “DMC”

06. “Strong” (com Fred again..)

07. “Twice”

08. “Did I”

09. “Mid Air”

10. “Enjoy Your Life” (com Beverly Glenn-Copeland)

11. “She’s On My Mind”