De acordo com informação disponível no ‘site’ do Waking Life, dezenas de atuações, entre concertos e DJ ‘sets’, compõem o cartaz, ainda em construção, do 5.º “encontro anual” daquele que, “mais do que um festival, é um projeto comunitário multidimensional, que se faz acompanhar de iniciativas culturais, contraculturais e agrícolas”.

Actress, DJ Narciso, CZN (Valentina Magaletti e & João Pais Filipe), Gyan Riley, Jan Jelinek, Sun Araw, HHY & The Macumbas e Lula Pena estão entre as dezenas de artistas já confirmados para este ano.

A programação inclui também instalações artísticas, artes performativas e um espaço “para reflexão, contemplação, diálogo, aprendizagem, sentimento e evolução”.

Este ano, o encontro anual decorre entre 7 e 12 de junho, e não em agosto como tem sido habitual.

A mudança de mês prende-se com vários fatores, entre os quais o facto de em agosto se registarem temperaturas muito elevadas no Crato e o festival decorrer numa área que pode levar a que as autoridades proíbam a sua realização, devido ao risco de incêndios, lê-se numa publicação na página do Waking Life no Facebook.

O nível baixo da água no lago situado nos terrenos onde acontece o encontro foi outra das razões, bem como o facto de a alteração de data permitir “uma colaboração mais estreita com a Câmara Municipal do Crato, que realiza em agosto o seu próprio festival”.

Os bilhetes têm um custo de 250 euros e incluem estacionamento e acesso ao campismo. Além disso, “os bilhetes são vendidos com um depósito adicional de 15 euros, que serão devolvidos no final com a entrega [pelo portador do bilhete] de sacos cheios de lixo reciclado” acumulado durante o encontro.

Visto que o Waking Life pretende “ser um espaço inclusivo, acessível a pessoas provenientes de diferentes geografias, situações económicas ou sociais”, a organização disponibiliza bilhetes subsidiados, com um custo de 150 euros, “destinados a participantes que não podem pagar o bilhete geral”.

“Se te encontras numa situação financeira difícil, seja por circunstância pessoal ou pela realidade económica do país que habitas (como a portuguesa), a tua candidatura a um bilhete subsidiado é bem-vinda (até ao dia 01 de março). Oferecemos um bilhete extra gratuito a qualquer pessoa com alguma incapacidade, para que esta possa trazer um acompanhante consigo para prestar assistência durante o festival. Contacta subsidized@wakinglife.pt para te candidatares”, lê-se no ‘site’ do Waking Life.

Além disso, as crianças entre os 3 e os 13 anos não pagam, “desde que acompanhadas por um dos pais ou por um responsável”, sendo necessário pedir antecipadamente um bilhete.

Os residentes no município do Crato também têm acesso gratuito ao encontro, tendo para isso que “solicitar um bilhete gratuito na sua freguesia entre 1 de abril e 15 de maio”.