Xamã, um dos artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify, foi um dos protagonistas da edição de 2024 do Festival Authetica, em Braga. Em conversa com o SAPO Mag antes de subir a palco, o cantor confessou que sempre acreditou muito em si, mas que não imaginava que a sua música fosse ouvida um pouco por todo o mundo.

"Muitas das coisas que acontecem na minha vida hoje não foram sonhadas por mim porque são sonhos que não chegam lá em Sepetiba, lugar onde cresci, no subúrbio do Rio de Janeiro", contou o artista ao SAPO Mag. "Acreditava muito em mim, no meu som, mas eu não imaginava que ele chegaria tão longe", acrescentou.

"Mas o amor pela música é universal, é uma conexão forte que ultrapassa fronteiras. Graças a isso hoje eu já pude me apresentar não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, África e Ásia", lembrou.

Para Xamã, viajar é sempre uma oportunidade para "conhecer novas pessoas, novas culturas, sentir a energia de cada lugar, viver novas experiências.". "Cada plateia tem a sua vibe, a sua história, e isso reflete-se nas minhas músicas e no meu espetáculo. Além disso, poder trocar ideias com os fãs de culturas tão diversas é sempre muito enriquecedor e gratificante", sublinhou.

"A primeira vez em Portugal foi incrível, uma experiência única. O calor da galera, a tividade, tudo isso me marcou. A vibe das ruas, a arquitetura, e claro, a gastronomia portuguesa, são coisas que me conquistaram de imediato", confessou o cantor ao SAPO Mag.

No Festival Authetica, Xamã apresentou um concerto especial, "uma mescla de sucessos, aquelas que todo mundo canta junto". "O meu espetáculo é uma viagem intensa, uma jornada através das minhas experiências e sentimentos. Tem aquele peso das rimas, misturado com as batidas que fazem a galera vibrar. É um encontro, uma troca de energia intensa entre mim e a plateia. É mais que música, é uma experiência", rematou.