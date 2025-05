O certame, que completa 612 anos, conta com 11 concertos, mas o vereador na Câmara da Covilhã com o pelouro das Feiras e Eventos, José Miguel Oliveira, adiantou hoje, durante a apresentação do cartaz, que estão previstos espetáculos e animação para todos os dias.

Os Calema atuam no primeiro dia, Richie Campbell no dia 12 e no dia 13 sobe ao palco o cantor FF com a Banda da Covilhã, um espetáculo em que vai ser cantado repertório dos Queen.

Em 18 de julho, é a vez de Fernando Daniel, no dia 19 apresenta-se o angolano Matias Damásio e no dia 20 os Budda Power Blues e Virgul.

No Dia de São Tiago, 25, a animação está a cargo dos Némanus, no dia 26 atuam os D.A.M.A. e Vozes do Oriental & Banda Filarmónica do Paul, enquanto José Cid encerra a programação, no dia 27.

Os ingressos custam entre três e cinco euros e a entrada é gratuita para crianças até aos dez anos.

Este ano, a Feira de São Tiago vai contar com cerca de 230 expositores e o vereador adiantou que a zona de restauração vai ser ampliada e está prevista uma reorganização no espaço.

“Por mérito próprio, a nossa feira é um ex-líbris”, salientou José Miguel Oliveira, que considerou o certame “um momento marcante do ano” e salientou o “investimento contínuo neste evento”, que tem um orçamento de 450 mil euros.

Em 2024, visitaram o certame 120 mil pessoas e o autarca vincou que esse é um indicador “do muito potencial” que tem a feira de São Tiago, onde se pretende “mostrar o que de melhor se faz no concelho” da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

“Este evento é uma referência regional e nacional”, frisou João Marques, presidente da Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP), entidade parceira na organização, que terá uma zona própria com cerca de 80 expositores.

O dirigente acentuou que a Feira de São Tiago gera “dinâmicas positivas” e proporciona “disponibilidade para ver, comprar e para fazer negócios”.

Segundo João Marques, a AECBP vai ter “uma boa representação” e os espaços disponíveis são insuficientes face aos pedidos.

José Miguel Oliveira afirmou que “o evento está a crescer” de forma sustentada e que foram ouvidas as pessoas nas edições anteriores para este ano melhorar aspetos.