“Zé Eduardo & Orquestra Jazz de Matosinhos encerram a edição do Matosinhos em Jazz 2023 a 29 de julho. Alguns dias antes (22 de julho) é a vez de Luis Vicente Trio atuar no Coreto do Jardim Basílio Teles, em Matosinhos”, refere a organização, num comunicado no qual anuncia também os convidados para exposição com reinterpretações de capas icónicas de álbuns de Jazz.

Durante o mês de julho, o Jardim Basílio Teles acolhe a exposição, que “apresenta versões de capas de álbuns que figuram no imaginário do jazz mundial, de Shirley Horn, Sarah Vaughan e Dinah Washington, entre outros”, da autoria de Teresa Rego, Tamara Alves, Mariana Malhão, Dobra e Ana Garcia de Mascarenhas.

O cartaz do Matosinhos em Jazz inclui ainda Maria João e Mário Laginha (8 julho), Jonathan Ferr (9 julho), Yazmin Lacey (15 julho), Kamaal Williams (16 julho) e Amanda Whitinh (23 Julho).

Os concertos são de entrada gratuita e decorrem sempre às 18h00.