Zeca Medeiros vai partilhar o palco lisboeta com os cantores Carlos Guerreiro, Filipa Pais, João Afonso e Katia Guerreiro, e com os músicos Jorge A. Silva (piano), Gil Alves (sopros e percussão) e Rogério Cardoso Pires (guitarra).

“A Dúvida Soberana” sucede ao álbum “Aprendiz de Feiticeiro” (2014) e inclui canções como “Madrugada no Tejo”, “Tango do Ferro Velho” e “Trova do Velho Pescador”.

Segundo a promotora do músico, “A Dúvida Soberana” é "um projeto quase conceptual, onde o artista micaelense surge rodeado de uma série de grandes instrumentistas e de algumas vozes do nosso panorama musical - Filipa Pais, João Afonso, Katia Guerreiro, Carlos Guerreiro, Manuel Rocha, Rafael de Carvalho, Carlos Peninha, só para citar alguns - abordando a temática das viagens marítimas, onde até na composição de abertura do disco se celebra o ‘achamento’ da ilha de Santa Maria”.

A criação musical de Medeiros ficou conhecida através de séries televisivas como ”Mau Tempo no Canal", "Xailes Negros" ou "Gente Feliz com Lágrimas".