O 17.º IndieLisboa decorrerá entre os dias 25 de Agosto e 5 de Setembro nas salas habituais: Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal, Capitólio e Cinemateca Portuguesa (estando as sessões na Cinemateca sujeitas a alterações, dado o funcionamento da própria instituição, habitualmente fechada ao público em Agosto)..

Mantém-se a proposta de trazer aos espectadores o melhor e mais recente cinema nacional e internacional, numa programação transversal com mais de 240 filmes que cruza fronteiras, aproxima culturas e dá voz a movimentos que vêm marcando a história.

O irmão mais novo do festival, o IndieJúnior, regressa também a Lisboa com várias curtas-metragens de animação, ficção e documentários, para todas as idades, a par de workshops orientados para a família e várias outras atividades de verão com o cinema educativo sempre à frente.

O IndieJúnior visa contribuir para a formação estético-cultural de crianças e jovens através de uma experiência artística e lúdica diferenciada do seu habitual consumo de imagens em movimento, seja na televisão ou no circuito de cinema comercial.

Visite o sítio oficial para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação.

PASSATEMPO

O IndieLisboa e o SAPO têm para oferecer:

* 3 bilhetes famílias (cada um válido para 4 pessoas) para a sessão "Tudo em Família" (+3 anos) na Culturgest GA (Lisboa), a 29 de agosto, pelas 15h30;

* 3 bilhetes famílias (cada um válido para 4 pessoas) para a sessão "Perder e Ganhar" (+9 anos) no Cinema São Jorge (Lisboa), a 30 de agosto, pelas 11h15;

* 2 bilhetes famílias (cada um válido para 4 pessoas) para a sessão ao ar livre "Jacob, Mimmi e os Cães Falantes" (+7 anos) no Capitólio (Lisboa), a 4 de setembro, pelas 21h00;

Basta responder a uma pergunta.

Para levantar os bilhetes para o Cinema São Jorge, Capitólio e Culturgest GA , os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo, na bilheteira central do IndieLisboa situada no Cinema São Jorge (Av. da Liberdade, 175), das 10h até ao início da última sessão do dia. Não serão entregues bilhetes mediante a apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

NORMAS E SEGURANÇA

Para a segurança de todos, o uso de máscara nas salas e espaços fechados é obrigatório. Chegue com antecedência: a lotação das salas foram reduzidas a 50% com espaçamento obrigatório entre lugares ocupados e os bilhetes são válidos no limite dos lugares disponíveis. Mantenha o distanciamento social necessário.

O festival obedece a outras regras de segurança dentro das salas oficiais: desinfestação das salas no fim de cada sessão; criação de zonas de entrada e saídas diferenciadas nas salas; proibição de permanência nos foyers das salas (permitida apenas a circulação para compra de bilhetes e entrada e saída das salas); disponibilização de gel desinfetante nos espaços e limpeza regular dos mesmos..

