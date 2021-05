A vencedora de um Óscar, Angelina Jolie (“Vida Interrompida” e “Maléfica”) é Hannah, uma bombeira ainda a recuperar da perda de três vidas que não conseguiu salvar de um incêndio, quando encontra um miúdo de 12 anos traumatizado, que não tem para onde ir.

Realizado por Taylor Sheridan (“Hell or High Water -Custe o Que Custar!” e “Wind River”), nomeado para um Óscar, "Aqueles Que Me Desejam a Morte" conta ainda no elenco com Nicholas Hoult (os filmes “X-Men”, "MAd Max: Estrada da Fúria"), Finn Little (“Reckoning”), Aidan Gillen (“A Guerra dos Tronos” e “Peaky Blinders”), Medina Seghore (“Happy!”), Tyler Perry (“Vice” e “Em Parte Incerta”), Jake Weber (“Midway” e “Segurança Nacional”) e Jon Bernthal (“Le Mans ’66: O Duelo” e “Wind River”).

NOS CINEMAS

Visite o Facebook da Warner Bros Portugal

#AquelesQueMeDesejamAMorte

#Leya

©2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

PASSATEMPO

O Sapo Mag, em parceria com a Warner Bros. Pictures, NOS Audiovisuais e a Editora LEYA, têm para oferecer dez exemplares do livro "Aqueles Que Me Desejam a Morte".

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 26 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Este passatempo está aberto aos residentes em Portugal. Os premiados receberão o livro por correio, enviado pela distribuidora, na morada indicada aquando da participação. Certifique-se que está o mais completa possível: se o livro vier devolvido, não será reenviado.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).