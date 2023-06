O FEST Novos Realizadores | Novo Cinema regressa a Espinho entre os dias 19 e 26 junho.

Entre as novidades, a estreia nacional de "War Pony", de Gina Gammell & Riley Keough, um dos filmes mais falados da secção "Un Certain Regard" de Cannes’22, e a retrospetiva integral do trabalho de Cláudia Llosa. Considerada um nome fundamental da cinematografia sul americana, Llosa é um dos nomes na linha da frente do cinema feminista, assumindo-se como uma voz de enorme relevo na compreensão da condição da mulher indígena.

A encerrar o festival, "Metronom", de Alexandru Belc.

No quadro competitivo, dez longas metragens que medem o pulso à cinematografia do futuro compõem a seleção deste ano do Lince de Ouro.

Além de um programa de documentários e a competição internacional de curtas-metragens (Lince de Prata), o Fest volta a prestar atenção à produção nacional no Grande Prémio Nacional.

Já a secção FEStinha tem um vasto programa dedicado aos mais novos e famílias, enquanto o ECOS é composto por ciclo temáticos de curtas metragens e a competição NEXXT por obras produzidas em seio escolar.

Uma das novidades da edição 2023 é um ciclo de 'showcases' que pretende ser um espaço de celebração da conexão entre a música e o cinema, reunindo músicos que trabalham nas duas disciplinas e projetos com intenções de colaborar com projetos cinematográficos. Serão mais de 25 projetos musicais que se apresentarão, ao vivo, no Music Walk With Me (MWWM) entre os dias 20 e 25 de junho. Entre os nomes confirmados há Legendary Tigerman, Sensible Soccers, Castello Branco, Summer of Hate e Acid Acid.

No total o festival integrará 244 filmes, percorrendo 59 países. O cinema nacional e europeu aqui em lugar de destaque, 33 obras portuguesas e 164 europeias (não nacionais).

Informações detalhadas sobre a programação e o festival podem ser consultadas em www.fest.pt.

PASSATEMPO

O FEST e o SAPO têm para oferecer:

* 5 bilhetes duplos para a sessão do filme "Paradise", sexta-feira, 23 de junho, às 21h30, no Auditório Centro Multimeios;

* 5 bilhetes duplos para a sessão do filme "Past Lives", sábado, 24 de junho, às 21h30, no Auditório Centro Multimeios;

* 5 bilhetes duplos para a sessão do filme "Metronom" (sessão de encerramento), domingo, 25 de junho, às 18h30, no Auditório Centro Multimeios;

* 5 bilhetes duplos para a sessão do filme "Fever Dream", domingo, 25 de junho, às 22h00, no Auditório Centro Multimeios;

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 10h59 de 21 de junho. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão levantar os seus bilhetes no Guest Office do Centro Multimeios de Espinho (Rua 24, nº 800) até meia hora antes do início da respetiva sessão. Chegue com antecedência: os bilhetes são válidos no limite dos lugares disponíveis.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.