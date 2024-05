Filipa Vieira, uma das mais talentosas e inovadoras fadistas da cena musical portuguesa, está pronta para apresentar ao vivo o seu muito aguardado disco de estreia, “Sabe Deus”. O concerto vai decorrer no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 20 de maio, às 21 horas, prometendo uma noite emocionante e repleta de música de qualidade.

"Sabe Deus" marca uma nova era na carreira de Filipa Vieira, que partiu da essência do fado tradicional para explorar novos territórios musicais, incluindo a música pop contemporânea e a nova música urbana portuguesa.

Produzido por Tiago Pais Dias, “Sabe Deus” é uma obra que desafia as fronteiras do género sem perder a sua essência, graças à autenticidade da fadista que naturalmente traz o Fado bem preso à sua forma de interpretar. O álbum apresenta uma fusão única de influências, com Filipa Vieira a explorar temas que vão desde o folclore tradicional até às sonoridades mais eletrónicas e experimentais.

Com o primeiro single, “Vai dar banho ao cão”, Filipa Vieira conquistou os corações dos fãs com a sua mensagem forte de empoderamento feminino e liberdade. Com o anúncio do concerto de apresentação de "Sabe Deus", a artista revelou mais um tema do seu álbum de estreia, “Cortar os Impulsos”, uma canção com uma letra profunda e uma melodia envolvente, onde continua a explorar os limites da sua criatividade e expressão artística. Ao longo do álbum, os ouvintes são guiados por uma jornada emocionante através de uma variedade de temas e estilos musicais, desde baladas íntimas até canções energéticas e cativantes, cada um apresentando a voz poderosa e emotiva de Filipa Vieira.

O concerto de Filipa Vieira no Teatro Maria Matos, em Lisboa, dia 20 de maio, às 21h00.

