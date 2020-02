Os Keane estiveram em Portugal na semana passada e deixaram o público rendido.

Depois de uma pausa de seis anos, os Keane estão de volta aos palcos para apresentar o novo álbum, "Cause and Effect". O regresso a Portugal deu-se no passado sábado, dia 25 de janeiro, com um concerto no Coliseu do Porto. No domingo, a banda britânica rumou a Lisboa, para subir ao palco do Campo Pequeno.

O SAPO Mag esteve por lá e conseguiu um item exclusivo autografado por todos os membros da banda.

Consideras-se um dos maiores fãs dos Keane? Acha que merecia este item exclusivo? Então participe neste passatempo.