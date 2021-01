Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) e o marido (François Berléand) dirigem há muitos anos a Escola de Gestão Doméstica de Bitche, na Alsácia-Mosela. O estabelecimento tem por missão formar adolescentes para se tornarem donas de casa perfeitas, numa época em que se esperava que as mulheres servissem subservientemente os maridos.

Após a morte repentina do marido, Paulette descobre que a escola está à beira da falência e tem que assumir a responsabilidade da mesma. Mas enquanto decorrem os preparativos na escola para o concurso televisivo de Melhor Gestão Doméstica, Paulette e as suas entusiásticas alunas começam a questionar os valores prevalecentes, na senda das transformações sociais provocadas pelos protestos nacionais do maio de 1968.

Tendo reatado com André (Edouard Baer), o seu primeiro amor, e ajudada pela excêntrica meia-irmã Gilberte (Yolande Moreau) e pela rígida freira Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky), Paulette junta-se às alunas para superarem o seu estatuto oprimido e se tornarem mulheres livres.

"Manual da Boa Esposa" é uma visão humorística e satírica duma história universal sobre a solidariedade e a igualdade de género.

14 DE JANEIRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 7 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 12 de janeiro, pelas 19h30 (*);

* 7 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Parque Nascente (Gondomar), a 12 de janeiro, pelas 19h30 (*).

Basta responder a uma pergunta.

(*) Atenção às horas.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 11 de janeiro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) numa bilheteira reservada, cerca de 30 minutos antes do início do evento, onde terão de escolher os dois lugares (sempre seguidos). Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!