Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), uma estudante de astronomia, e o seu professor, o Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), descobrem um cometa em rota de colisão direta com a Terra. E, para piorar a situação, ninguém mais se parece importar, porque não é fácil informar a humanidade acerca de algo do tamanho do Evereste que está prestes a destruir a Terra.

Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partem numa digressão mediática para falar com a indiferente Presidente Orlean (Meryl Streep) e o bajulador filho e chefe de gabinete desta, Jason (Jonah Hill), e participar num animado programa das manhãs apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).

Faltam seis meses para o impacto, mas gerir o ciclo mediático de 24 horas e conseguir a atenção de um público obcecado com as redes sociais prova ser chocantemente cómico. O que será preciso para fazer com que as pessoas olhem para cima?!

"Não Olhem para Cima" é escrito e realizado pelo oscarizado Adam McKay ("A Queda de Wall Street") e conta ainda com Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

8 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS e na Netflix a 24 de dezembro



