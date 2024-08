"A Diplomata", série que conta com Keri Russell como protagonista, vai regressar à Netflix no outono. Esta quinta-feira, dia 8 de agosto, o serviço de streaming anunciou que a segunda temporada se estreia no dia 31 de outubro.

A série companha uma diplomata de carreira que é incumbida de uma tarefa de alto nível para a qual não tem perfil, o que acaba por ter repercussões tremendas no seu casamento e futuro político.

"Kate Wyler (Keri Russell) é a nova embaixadora dos EUA no Reino Unido. Deveria ter ido para o Afeganistão, porque lida bem com zonas de crise. Já com casas históricas... menos bem. A guerra começa a fervilhar num continente e ameaça extravasar para outro", adianta a Netflix.

Ao longo dos episódios da primeira temporada, "Kate teve de atenuar crises internacionais, cimentar alianças estratégicas em Londres e adaptar-se ao seu novo papel na ribalta".

"Tudo, enquanto tentava sobreviver ao seu casamento com outro diplomata de carreira, a estrela política Hal Wyler (Rufus Sewell)", resume a sinopse.