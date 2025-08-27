Rachel Sennott é a protagonista da série.
"Um grupo de amigos ambiciosos navega pela vida e o amor em Los Angeles": este o ponto de partida da história de "I LOVE LA", série criada e protagonizada por Rachel Sennott ("Bottoms", "Shiva Baby"). A primeira temporada estreia-se no dia 3 de novembro na HBO Max e os restantes episódios chegam semanalmente, até 22 de dezembro.
O elenco é composto por: Rachel Sennott como Maia; Jordan Firstman como Charli; Josh Hutcherson como Dylan; Odessa A'zion como Tallulah; e True Whitaker como Alani.
Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez e Colin Woodell são os atores convidados da primeira temporada da série de comédia.
Comentários