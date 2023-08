Nas redes sociais, a mãe de Angus Cloud, Lisa Cloud Mclaughlin, partilhou um breve comunicado onde frisa que o ator de 25 anos "não se queria matar".

"Apesar de ele estar num luto profundo devido à morte do pai, o último dia dele em vida foi de alegria. Estava a reorganizar o quarto e a deixar coisas pela casa que adorava, com o intuito de lá morar por uns tempos”, contou a mãe do jovem, acrescentando que Angus Cloud "queria ajudar as irmãs na faculdade, queria ajudar a mãe, emocional e financeiramente".

"Não se queria matar. Quando nos abraçávamos antes de ir dormir, dizíamos o quanto nos amávamos", frisou.

“Não sei o que é que ele tomou depois. Apenas sei que pousou a cabeça na secretária onde estava a trabalhar em alguns projetos artísticos, adormeceu e não acordou. Talvez venhamos a descobrir que teve uma overdose acidental e trágica, mas é mais do que claro que não queria partir deste mundo”, escreveu a mãe do ator nas redes sociais.

No comunicado, Lisa Cloud Mclaughlin lembra que a "luta" do ator contra os problemas de saúde mental era "real": "O seu papel em ‘Euphoria’ tornou-se num farol para a sua geração, dando azo a toda uma conversa sobre compaixão, lealdade, tolerância e amor".

“De forma a honrar a sua memória, façam com que a compaixão seja parte ativa nas vossas vidas”, pediu.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535