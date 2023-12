"Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso, chega a 29 de dezembro à Netflix.

Joel Sánchez promete ser uma das surpresas da nova aposta do serviço de streaming. O papel na série marca a estreia do jovem como ator - o espanhol de 27 anos vai vestir a pele de Bruce, que promete estar no centro da ação e que é conhecido por "ter mais músculos do que cérebro".

Em entrevista ao site SensaCine, Joel Sánchez confessou que não está nervoso com a possível popularidade que a série lhe vai trazer.

Além da paixão pela representação, o ator pratica diversos desportos, como boxe ou futebol.

Veja o trailer:

"Somente duas coisas podem animar um dia que corre mal: a primeira é amor; a segunda, roubar uma fortuna", resume o serviço de streaming. E são estas a grande motivação de Berlim durante os seus melhores anos, uma altura em que ele não tem sinais da doença e ainda não está preso na Casa da Moeda.

"É nesta altura que ele começa a preparar um dos seus assaltos mais extraordinários: fazer desaparecer 44 milhões em jóias como se fosse um truque de magia. Para isso, ele pede ajuda a um dos três gangues com os quais já trabalhou", adianta a Netflix.