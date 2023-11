"Bookie", série de comédia Max Original, chega no dia 30 de novembro à HBO Max.

Criada por Chuck Lorre e Nick Bakay e protagonizada por Sebastian Maniscalco, a série de oito episódios é apresentada como "uma comédia sombria e divertida".

A primeira temporada segue o veterano corretor de apostas de Los Angeles, Danny (Sebastian Maniscalco), enquanto a potencial legalização dos jogos de azar na Califórnia ameaça derrubar o seu negócio para sempre. Em conjunto com o seu melhor amigo e ex-jogador da NFL, Ray (Omar J. Dorsey), da irmã traficante Lorraine (Vanessa Ferlito) e do traficante de drogas relutantemente reformado Hector (Jorge Garcia), Danny deve lidar com os seus clientes cada vez mais instáveis enquanto tenta resolver os seus problemas de dívidas – ao mesmo tempo que faz muitas apostas arriscadas.

"Cheio de contratempos relacionáveis, Bookie narra a jornada de um homem para se adaptar a um mundo em constante mudança enquanto tenta encantar e enganar para chegar ao topo", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer: