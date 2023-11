A terceira temporada de "Chucky" estreia-se na próxima semana, no SyFy.

Os novos episódios da série chegam ao canal na próxima terça-feira, 7 de novembro, às 22h15. "Com um equilíbrio perfeito entre suspense e humor negro, esta série de terror, baseada na icónica personagem Chucky criada por Don Mancini, tem sido um verdadeiro sucesso desde o seu início", frisa o SyFy em comunicado.

A nova temporada passa-se na maioritariamente na Casa Branca, à medida que o boneco assassino se aproxima cada vez mais da família presidencial. "Contudo, as perguntas que ficaram da última temporada permanecem! No primeiro episódio, o boneco maléfico faz uma nova amizade, e Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind) procuram a pequena Caroline (Carina Battrick). Será que a vão encontrar?", adianta o canal.

"A terceira temporada de 'Chucky' promete ser ainda mais diabólica e com mais vitimas que nunca, com uma nova série de reviravoltas inesperadas e surpresas mortais que vão manter-te sempre alerta. À medida que o boneco continua o seu reinado de terror, os riscos são maiores do que nunca", resume a sinopse.