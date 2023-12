"Cirurgião do Mal", série documental de três partes que relata a história do supercirurgião Paolo Macchiarini, estreiou-se na Netflix a 29 de novembro. Na primeira semana, a produção chegou ao segundo lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal, ficando apenas atrás de "Aniquilação Total".

A série descrita como "escandalosa" tem dado que falar e chocado os espectadores. "O Dr. Paolo Macchiarini é mundialmente famoso pelos seus transplantes de traqueia infundidos com células estaminais. O problema é que os seus pacientes tendem a morrer", resume o serviço de streaming, acrescentando que a ciência, o crime, o amor e a ética "colidem" na série.

Em comunicado, a plataforma acrescenta que "Macchiarini foi globalmente louvado por ter criado os primeiros órgãos plásticos do mundo, mas hoje é acusado de ser uma fraude e um fantasista".

"Com a participação das corajosas famílias das suas vítimas, a antiga noiva do cirurgião e os colegas deste que o denunciaram, bem como acesso a algumas revelações inéditas, esta série acompanha a luta implacável para trazer Macchiarini à justiça", remata a Netflix.