A Disney, acionista maoritária da Hulu, anunciou, esta quarta-feira, que irá comprar um terço da plataforma de streaming por 8,6 mil milhões de dólares (8,11 mil milhões de euros) da NBC Universal, uma subsidiária da operadora de cabo Comcast, o que permitirá adquirir o controlo total da empresa.

A aquisição “promoverá os objetivos de streaming da Disney”, disse a empresa num comunicado à imprensa, e ocorre no momento em que se esforça para aumentar o número de subscritores no seu serviço de streaming Disney+.

O acordo avalia o Hulu em 27,5 mil milhões de dólares no total, segundo a Disney, que disse que a transação será concluída até 1 de dezembro.

A gigante americana será agora a única proprietária da Hulu, que já está disponível nos seus serviços de subscrição nos EUA, incluindo o Disney+ e a plataforma de conteúdo desportivo ESPN+.

Um pacote dos três serviços subsidiado por publicidade custa 15 dólares por mês nos EUA (14,15 euros), com uma versão sem anúncios disponível por 25 dólares por mês (23,58 euros).

A empresa divulgará o relatório dos seus últimos lucros trimestrais na próxima semana, proporcionando um olhar para o desempenho dos seus serviços de cabo e streaming no mercado altamente competitivo.

A Disney informou em agosto que o Disney+ perdeu mais de 10 milhões de subscritores no trimestre que terminou recentemente, em grande parte no mercado indiano.

O Disney+ terminou o segundo trimestre deste ano com 146,1 milhões de subscritores, em comparação com apenas 158 milhões no trimestre anterior, disse o grupo.

A rival da Disney, Netflix, disse no mês passado que o número de subscritores cresceu quase 11 por cento, para 247 milhões, à medida que reprimia a partilha de senhas e refinava um plano de subscrição com publicidade.

O serviço líder de streaming aumentou os preços de alguns dos seus planos, o que talvez crie uma oportunidade para concorrentes como a Disney.

A Netflix disse num relatório de lucros que o seu plano apoiado por publicidade estava a ganhar força, e os próximos ganhos da Disney devem fornecer informações sobre se o mesmo é verdade para o seu próprio plano semelhante.

Enquanto isso, os produtores de cinema e televisão veem as produções a continuarem interrompidas por uma greve de atores nos EUA, o que significa uma potencial falta de novos conteúdos necessários para atrair e manter subscritores de streaming.

O Hulu foi fundado em 2007 como uma 'joint venture' entre a News Corporation (20th Century Fox) e a NBC Universal, com a Disney a entrar logo a seguir como parceira, de acordo com a informação no seu 'site'.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, disse durante uma teleconferência de resultados em agosto que estava confiante na trajetória de longo prazo da empresa "apesar dos ventos contrários no curto prazo".

Iger disse aos analistas financeiros que o streaming, os estúdios de cinema e os parques temáticos impulsionarão o seu crescimento nos próximos cinco anos.

Quase toda a perda de subscritores do Disney + ocorreu na Índia, onde o titã do entretenimento no início deste ano perdeu os direitos de transmissão das partidas populares de críquete da Premier League.

Em breve, a Disney divulgará detalhes dos próximos aumentos de preços de streaming e a intenção de disponibilizar um plano Disney + suportado por publicidade no Canadá e em partes da Europa, de acordo com Iger.