O SAPO Mag, o site dedicado a conteúdos de entretenimento e cultura do portal SAPO, acaba de lançar uma nova secção direcionada para identificar as estreias das principais séries de serviços de streaming e canais de televisão.

Através do SAPO Mag, os fãs de séries passam a aceder a um calendário com as novas estreias de séries em cada momento e com a possibilidade de filtrarem a informação por plataforma. Nesta nova área, encontram-se ainda alojadas todas as informações sobre as séries, do trailer ao elenco, passando por notícias.

Passa também a ser possível no SAPO Mag aceder à nova secção de Filmes que, a todas as estreias e sessões de cinema já residentes nesta área, acrescenta as principais estreias de filmes em serviços de streaming. Para acompanhar os hábitos de consumo atuais, o site passa também a ter uma nova organização mais direcionada para o conteúdo, com uma divisão entre Filmes e Séries.

Este lançamento do SAPO Mag vem reforçar a capacidade de inovação do SAPO, que agora fica ainda mais próximo dos seus seguidores ao disponibilizar o sítio mais agregador e com as últimas novidades entre as séries e os filmes de referência em todas as plataformas de cinema, TV ou streaming.