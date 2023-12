"Se Eu Fosse Luísa Sonza", série documental sobre a artista brasileira, estreou-se a 13 de dezembro na Netflix e conquistou este fim de semana a liderança do top diário do serviço de streaming em Portugal. Já a segunda parte da sexta e última temporada de "The Crown", que chegou no passado dia 14 de dezembro, ocupa a terceira posição do ranking, atrás de "Eu e os Rapazes da Família Walter".

Segundo o site FlixPatrol, ao contrário do habitual, os novos episódios da série britânica não conquistaram a liderança do top da Netflix. No dia após a estreia, a temporada chegou ao quarto lugar da lista, fixando-se depois na terceira posição.

Já "Eu e os Rapazes da Família Walter" estreou-se na primeira posição do ranking diário da Netflix, mas caiu para o segundo lugar depois da estreia de "Se Eu Fosse Luísa Sonza".

No top global, de acordo com os dados do site FlixPatrol, "Eu e os Rapazes da Família Walter" é a série mais vista do momento. O segundo lugar pertence a " Yu Yu Hakusho" e "The Crown" ocupa a terceira posição.