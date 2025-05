A Netflix anunciou o início das filmagens e o elenco principal de "El problema final", baseada no romance homónimo e bestseller do autor espanhol Arturo Pérez-Reverte.

José Condessa será um dos protagonistas da nova minissérie espanhola, ao lado de Jose Coronado ("Entrevías"), María Valverde ("As canções que nunca te dediquei"), Martiño Rivas (Nacho, As telefonistas), Maribel Verdú (Quando ninguém nos vê, Now and Then), Gonzalo de Castro ("A ternura"), Cristina Kovani ("O Silêncio") e Pepón Nieto ("Smiley").

As filmagens, que começaram em Lloret de Mar no passado mês de abril, terão a duração de dois meses. A segunda parte da rodagem decorrerá no centro de produção da Netflix em Tres Cantos, bem como em várias localizações em Madrid e Toledo.

A minissérie de cinco episódios vai decorrer no final da década de 50. "Durante a primavera de 1959, treze pessoas ficam isoladas devido a uma tempestade numa pequena ilha próxima de Maiorca. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer no pequeno hotel onde estão hospedadas: Elisa Mander, uma discreta turista de origem inglesa, aparece morta", adianta o serviço de streaming.

"O que inicialmente parece ser um suicídio começa rapidamente a revelar-se algo muito mais inquietante: um assassinato. Basil, um ator reformado que em tempos interpretou o próprio Sherlock Holmes no grande ecrã, vê-se, quase sem querer, no papel de desvendar o que aconteceu. Num local de onde ninguém pode sair e ao qual ninguém pode chegar, todos os hóspedes e funcionários tornam-se suspeitos de um crime que, a cada momento, se revela mais complexo e intrincado do que se poderia imaginar", resume a Netflix.

Veja o teaser: