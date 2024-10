"FBI Internacional", série que acompanha os agentes de elite da divisão internacional do FBI, sedeada na Europa, vai contar com um episódio gravado em Portugal, que se estreia esta terça-feira, dia 29 de outubro, no canal CBS, nos Estados Unidos - em Portugal, a série pode ser vista no STAR Channel.

O capítulo vai contar com a participação de Inês Herédia, que contracenou com atores como Jesse Lee Soffer ou Carter Redwood.

"Foi incrível poder participar neste projeto, que é visto por milhões de pessoas, mas, mais importante, ter a oportunidade de experienciar um método de trabalho diferente daquele a que estou habituada, com equipas maiores e responsabilidades bem definidas", destaca a atriz portuguesa em comunicado.

"A dinâmica é diferente, com os chamados stand-ins, locais em que ficamos quando há ensaios técnicos, momentos em que não somos propriamente necessários, o que faz com que estes sejam mais calmos e organizados", acrescenta.

Para Inês Herédia, "é um privilégio e orgulho confirmar as suspeitas de que as equipas de produção portuguesas são tão boas como os ‘grandes lá de fora’". "O facto de em Portugal estarmos habituados a trabalhar com menos recursos, faz com que em produções destas brilhemos. Países europeus como Portugal são cada vez mais procurados por produções internacionais e isso é um sinal de que o país deve investir nesta indústria que pode trazer muito dinheiro e muito emprego ao país", remata.