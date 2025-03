O Disney+ divulgou o trailer de "Good American Family", protagonizada por Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Faith Reid. A série estreia-se no dia 7 de maio, com dois episódios a serem disponibilizados no serviço de streaming, seguidos de um novo episódio por semana.

Narrado a partir de múltiplos pontos de vista, como forma de explorar questões de perspetiva, preconceito e trauma, o drama é inspirado nas histórias perturbadoras em torno de um casal do Midwest que adota uma menina com uma forma rara de nanismo.

"Contudo, ao educá-la ao lado dos seus três filhos biológicos, surge um mistério em torno da sua idade e do seu passado, e o casal começa gradualmente a suspeitar que a menina pode não ser quem diz ser. Enquanto tentam proteger a sua família da filha que agora acreditam ser uma ameaça, ela trava a sua própria batalha para enfrentar o seu passado e o que o futuro lhe reserva, num confronto que acaba por se desenrolar nos tablóides e no tribunal", resume o Disney+-

"Good American Family" conta ainda com Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O'Hara no elenco principal. A série foi criada por Katie Robbins, que é também produtora executiva ao lado de Sarah Sutherland.

Veja o trailer: