Emmanuel Macron e o presidente da Câmara Municipal de Roma, Roberto Gualteri, têm disputado "Emily in Paris". Na mais recente temporada da série da Netflix, a protagonista vai viver para a cidade italiana, mas o Presidente francês não apoia a mudança.

Este fim de semana, o jornal The Guardian conversou com vários fãs da série em Roma e as opiniões dos habitantes e turistas são unânimes. "O que eles mostraram não é a Roma real", frisou Christiana Cavallo ao jornal, acrescentando que a produção mostra uma "Roma muito limpa, sem multidões".

"Na série, não há trânsito. E quando o casal italiano discute no restaurante e se insulta, é exagerado. Foi um pouco vulgar", defendeu a habitante da cidade italiana.

Ao The Guardian, Antonella Catalano, que vive há 12 anos em Roma, confessou que, "sempre que vejo um filme que se passa em Roma, parece uma cidade completamente diferente".

Já Anastasia, de 27 anos, sublinhou que a série é marcada por clichês. "Deixem Roma em paz (...) [Emily] não aprecia ou aprende a cultura, ela não aprende ativamente a língua", acrescentou.

Emmanuel Macron esteve à conversa com a revista Variety e um dos destaques foi a série "Emily in Paris", gravada na capital francesa. Na entrevista, o Presidente confessou que não está feliz com a ida da protagonista para Roma: "Vamos lutar muito [para a trazer novamente para Paris]. E vamos pedir para que continuem em Paris. 'Emily in Paris' em Roma não faz sentido".

As declarações de Emmanuel Macron deram que falar nas redes sociais e o presidente da Câmara Municipal de Roma, Roberto Gualteri, não tardou a responder - tal como Alfie e Gabriel, Emmanuel Macron e autarca italiano também lutam por Emily.

"O Presidente Macron não tem assuntos mais importantes com que se preocupar?", questionou Gualteri em declarações ao Hollywood Reporter, acrescentando que espera que as declarações de Macron sejam "uma brincadeira.

À revista, o autarca italiano sublinhou que o serviço de streaming "não aceita ordens de chefes de Estado", nem "toma decisões" com base em "pressões políticas". "Há assuntos mais importantes. (...) Por exemplo, há guerras a acontecer na Ucrânia e no Médio Oriente, um furacão horrível a atingir a América e alterações climáticas e outros assuntos de Estado na Europa que serão mais importantes que a Emily, imagino", defendeu.

"Para ser honesto, achamos que o Sr. Macron deveria relaxar", acrescentou.

Mas além da entrevista ao Hollywood Reporter, o presidente da Câmara Municipal de Roma também respondeu a Emmanuel Macron no X, antigo Twitter: "Não se preocupe, Emily está muito bem em Roma".