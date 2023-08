A história de Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor) continua a conquistar os espectadores.

A segunda temporada de "Heartstopper" chegou à liderança do top diário da Netflix em Portugal no fim de semana de estreia. A série conquistou ainda o primeiro lugar do ranking em países como Bélgica, Alemanha, México, Polónia ou Reino Unido.

Já a nível mundial, segundo o site FlixPatrol, "Heartstopper" é a segunda série mais vista da semana, ficando atrás de "Nos Meandros da Lei".

Mais uma vez escrita por Alice Oseman e realizada por Euros Lyn, a segunda temporada da série arranca em clima de romance entre Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), que tenta assumir a sua bixessualidade aos amigos e familiares. Ao contrário dos sonhos, nem tudo vai ser perfeito.

Ao longo dos episódios, o maior desafio para o casal protagonista é a forma como tem de lidar com o mundo à sua volta - dos colegas aos familiares, os jovens vivem a pressão de esconder a relação até ao "momento certo".

O ponto alto da temporada é a aguardada viagem a Paris, onde todos esperam viver um romance. Mas o amor de Charlie e Nick não será o único a brilhar na cidades da luzes.

"Heartstopper" chegou ao serviço de streaming em abril de 2022 e, em poucos dias, tornou-se num sucesso de audiências. A popular história criada por Alice Oseman começou como um 'webcomic' em 2016 e rapidamente conquistou uma sólida base seguidores.