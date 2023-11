A mítica série "Lei & Ordem" vai ter de encontrar inesperadamente um novo protagonista.

Jeffrey Donovan não vai regressar como o detetive da polícia Frank Cosgrove para o que será uma 23.ª temporada abreviada por causa da greve dos atores e cuja rodagem devia começar no final do mês.

Segundo a imprensa especializada, o ator de 55 anos "entregou o crachá", abandonando a série em rutura: "diferenças criativas" é a expressão diplomática usada na indústria.

"Lei & Ordem", que retrata complexos casos na cidade da Nova Iorque desde a investigação policial até à fase do julgamento, é uma das séries mais longas da TV americana: começou em 1990 e teve 20 temporadas até 2010.

Em setembro de 2021, Jeffrey Donovan, popularizado pela série "Burn Notice" ("Espião Fora de Jogo" em Portugal), foi uma peça importante no inesperado regresso para uma 21.ª temporada, juntamente com Camryn Manheim, Hugh Dancy e Odelya Halevi, ao lado dos veteranos da série Sam Waterston e Anthony Anderson, com este último a sair passado um ano.