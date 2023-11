A Apple TV+ revelou a data de estreia e o primeiro trailer de "Masters of the Air".

A minissérie, que conta com Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores executivos, chega a 26 de janeiro de 2024. No dia de estreia vão ser disponibilizados os dois primeiros episódios e os restantes estreiam-se semanalmente, às sextas-feiras.

Com guião de John Orloff, "Masters of the Air" conta com Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa no elenco.

A minissérie é baseada no livro de Donald L. Miller e segue os Bloody Hundredth, enquanto levam a cabo bombardeamos contra os nazis. "Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviadores arriscam suas vidas com o 100º Grupo de Bombardeiros, uma irmandade forjada pela coragem, perda e triunfo", resume a Apple TV+.

Veja o trailer: