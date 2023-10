Matthew Perry, ator da série "Friends", morreu na noite de sábado, dia 28 de outubro. O norte-americano tinha 54 anos. De acordo com o jornal Los Angeles Times, foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, vítima de um aparente afogamento.

Em 2022, em entrevista ao podcast de Tom Power, o ator confessou que não queria ser recordado apenas como o Chandler de "Friends", frisando que gostaria que as pessoas o lembrassem pelo seu trabalho junto de pessoas com problemas com álcool ou drogas.

"Tive muitos altos e baixos na minha vida, mas a melhor coisa que me acontece, sem rodeios, é ter uma pessoa alcoólica ou viciada em drogas a vir falar comigo e a pedir-me ajuda (...) Digo sempre que sei como o ajudar. E que o farei por ele, mesmo que nem sempre o possa fazer por mim", frisou o ator no podcast.

"Quando eu morrer, sei que as pessoas vão falar do ‘Friends’ e estou agradecido por isso, grato por ter feito bons trabalhos enquanto ator, por ter dado às pessoas a oportunidade de brincar com os meus problemas na internet", sublinhou. "Mas gostaria que a série estivesse no último lugar da lista de coisas que fiz para ajudar os outros. Sei que não acontecerá, mas seria bom", rematou.