A primeira temporada dos novos "Morangos com Açúcar" estreia-se esta segunda-feira, dia 23 de outubro, na Prime Video e na TVI. O elenco conta com caras novas e regressos.

Os 'novos' "Morangos com Açúcar" retratam o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra, onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados: o popular, os verdadeiros influenciadores; e os alternativos, que procuram novos caminhos e novas ideias.

"Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças. Mas, os caminhos que tomam são bastante diferentes, criando assim um desenrolar de histórias individuais que se entrelaçam em direção a um futuro emocionante e cheio de possibilidades", resume a Prime Video.

Na primeira temporada do reboot, Olívia (Madalena Aragão) e Miguel (Vicente Gil) lideram o elenco. "Conhecem-se uns dias antes do início das aulas, sem saber que vão ser colegas de turma, voltando a encontrar-se na festa de Boas-vindas aos alunos do colégio", adianta a sinopse. O evento no colégio é o ponto de partida de toda a temporada.

Conheça os novos "moranguitos" e a apresentação das personagens, segundo a TVI:

MIGUEL NAVARRO

Interpretado por Vicente Gil

É filho de Simão e Ana Luísa. Simão é médico e diretor das Clínicas Navarro. Ana Luísa morreu e Simão casou depois com Kelly que é como uma mãe para Miguel e Duarte, o seu irmão. Miguel cresceu entre dois mundos: a família do pai, conservadora e rígida e o espírito livre da madrasta. Escolheu o segundo para desespero do pai que quer que os filhos sigam medicina para continuarem a tradição familiar. Miguel é surfista e sonha fazer carreira nos circuitos de surf. Reprovou um ano, uma grave falha que Simão atribui ao surf.

OLÍVIA CAMPELO

Interpretada por Madalena Aragão

Vem de uma família disfuncional. Tem quatro irmãos, órfãos como ela e entregues a uma tia com problemas de drogas e alcoolismo. Os pais morreram há três anos num acidente. O único rendimento da família provém da loja de conveniência da tia e das pensões de sobrevivência dos cinco irmãos, administradas pela tia. Olívia cuida dos irmãos e ainda estuda, por isso as aulas não lhe correm muito bem. Ela é o “bombeiro” da família, constantemente chamada para salvar as situações.

SANTIAGO MATOSO

Interpretado por Rui Pedro Silva

Tem sempre mais do que os outros. Mais dinheiro, mais raparigas apaixonadas por ele, mais amigos. É egocêntrico e por vezes cruel, mas também encantador e envolvente. É filho de Matoso, o diretor do Colégio. Os pais separaram-se e a mãe foi viver para o estrangeiro. Ele vive sozinho com o pai que sempre o mimou demais. É emocionalmente descompensado, mas tenta esconder isso a qualquer custo. É o líder do popular grupo de Influencers e irá disputar Olívia com Miguel, um jogo que muito lhe agrada. Tal como Miguel, ele pratica surf e a rivalidade entre os dois vem de longe.

GABRIELA CAIADO - GABI

Interpretada por Margarida Corceiro

É a rapariga mais gira do colégio. Influencer digital cobiçada por muitas marcas, muito popular, fútil e vítima da moda. Parece estar sempre por cima. Na verdade, a aparente autoconfiança esconde um trauma familiar. Ela perdeu a mãe muito cedo e o seu pai, um empresário em crise de meia-idade, vai casar com uma rapariga pouco mais velha do que ela que, para cúmulo, é professora de Educação Física no colégio. Gabi gosta de Miguel com quem namorou no último ano letivo. Durante as férias fizeram uma pausa. Ao ver Miguel interessado em Olívia, ela faz um pacto com Santiago para separar os dois.

FREDERICA AMORIM - KIKA

Interpretada por Beatriz Frazão

É uma rapariga irreverente, curiosa e provocadora. Foi adotada quando era bebé e não conhece a sua família biológica. Cresceu num ambiente estável e caloroso e é emocionalmente bem resolvida. Tem um podcast humorístico onde comenta tudo o que se passa no colégio e conhece muitos segredos, dos alunos e dos professores. Namora com Harry, mas só às vezes, pois acredita no poliamor.