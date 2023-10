Esta quarta-feira, dia 25 de outubro, o canal lançou a plataforma "Clube Morangos com Açúcar" que pretende juntar os fãs da série. "Uma experiência digital exclusiva com surpresas todas as semanas. No Clube, os fãs obtêm vantagens e conteúdos exclusivos que não encontram em mais nenhum lugar", resume o canal.

Na plataforma, os subscritores (2,99 euros por mês) podem acompanhar um spin-off da das vidas dos protagonistas. "#NaWeb" já se encontra disponível e conta com curtas-metragens de Lucas Dutra baseadas nas personagens.

"'#NaWeb' é um spin-off emocionante da vida das personagens principais, que promete histórias surpreendentes e cativantes e explica muito do que na série é mistério", resume o canal.

"Clube Morangos com Açúcar" conta ainda com a série "Milkshake" (entrevistas aos atores), uma área sobre os bastidores da série e diretos com o elenco.

Para aderir ao Clube, basta ir a morangoscomacucar.pt. A subscrição tem um valor de 2,99 euros por mês e estão disponíveis três formas de pagamento: MBWay, cartão de crédito e também por via das operadoras.