Vi a minissérie "Refém" ou o filme "O Meu Ano em Oxford", produções que conquistaram o top da Netflix, mas não sabe o que ver a seguir? Além das recomendações com base nos seus gostos, o serviço de streaming lançou uma nova funcionalidade, o "Your Zodiac Watchlist".

A nova ferramenta sugere aos utilizadores filmes e séries com base nos signos. O novo hub da Netflix foi lançado no passado fim de semana, marcando o início da temporada de Virgem (23 de agosto a 22 de setembro).

Na nova funcionalidade da plataforma, cada signo tem a sua própria linha temática, com várias sugestões - veja aqui. "Descobre filmes e séries perfeitamente alinhados com o teu signo", destaca a Netflix.

"Your Zodiac Watchlist é uma forma inovadora de explorar o catálogo através de uma lente astrológica. Basta seguir as estrelas até à tua próxima grande escolha para assistir", acrescenta o serviço de streaming.