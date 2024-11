"O Assalto de Helicóptero" é uma das estreias para o final de novembro da Netflix. A série sueca estreia-se na próxima sexta-feira, dia 22.

Baseada em acontecimentos verídicos, "O Assalto de Helicóptero" conta a história de um plano meticuloso, "assim como o engenho e a coragem que foram necessários para levar a cabo um dos crimes mais arrojados de sempre". "A série vai além de tudo o que foi dito sobre este infame acontecimentos e mostra-nos o que pode ter sucedido", destaca a Netflix.

Em 2009, ao nascer de um dia de setembro, a atenção do mundo centrou-se num insuspeito subúrbio de Estocolmo. "Um helicóptero aterrou em cima da maior reserva monetária do país, e a polícia não consegue fazer nada além de observar, enquanto os ladrões se desvanecem com vários milhões de dólares sem disparar um único tiro", pode ler-se na sinopse.

De acordo com o serviço de streaming, “O Assalto de Helicóptero” é uma "história emotiva e centrada nas personagens sobre irmandade e paternidade, mas, acima de tudo, trata-se de uma grandiosa e acelerada lição de vida sobre ganhar — ou perder — tudo".