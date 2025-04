"O Infiltrado", série britânica protagonizada por Stephen Graham, Andrew Ellis, Dean-Charles Chapman e Andrew Havill, estreia-se na próxima segunda-feira, dia 21 de abril, às 22h00, na RTP2.

Baseada na história verídica de uma conspiração terrorista neonazi sabotada por um infiltrado, a série de Paul Andrew Williams conta com cinco episódios e explora algumas das questões mais críticas da atualidade, como o racismo, a liberdade de expressão e o terrorismo.

"Quando uma série de ataques terroristas relacionados com o Islão devastam o país, o grupo extremista National Action reconhece uma oportunidade. A polícia tem informações limitadas sobre a extrema-direita, é preciso ter alguém infiltrado dentro da organização para poder sabotar as suas ações, pois trata-se um dos grupos de extrema direita mais ameaçadores do Reino Unido", resume o canal em comunicado.

"Com a iminente votação do Brexit a provocar agitação política em todo o país, o ativista Matthew Collins e o grupo de defesa Hope Not Hate temem uma reação violenta e racista por parte da extrema-direita britânica", acrescenta a RTP1.