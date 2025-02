A Prime Video confirmou esta quinta-feira, 13 de fevereiro, que a terceira temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" está em pré-produção e vai começar a ser filmada na nova sede de produção, nos Shepperton Studios, Reino Unido.

O serviço de streaming anunciou ainda os três realizadores da temporada: Charlotte Brändström e Sanaa Hamri, que regressam ao cargo, e um novo nome, Stefan Schwartz.

"0O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' continua a cativar o público em todo o mundo, e estamos muito entusiasmados com o facto de a terceira temporada estar a decorrer. A equipa criativa tem uma visão extraordinária do que está para vir com histórias que nos encantam e cativam", frisa Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios.

"Estamos ansiosos por continuar esta viagem épica com os nossos subscritores em todo o mundo, aprofundando ainda mais as histórias maravilhosas que moldaram a Terra Média", acrescenta.

Charlotte Brändström, que foi coprodutora executiva e realizou vários episódios das duas primeiras temporadas, regressa como produtora executiva e realizadora, assim como Sanaa Hamri, responsável por vários episódios da segunda temporada. O realizador Stefan Schwartz, participa na série pela primeira vez. Cada realizador será responsável por diversos episódios da nova temporada.