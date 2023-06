Esta semana, a Netflix anunciou que vai avançar com uma segunda temporada de "Perfil Falso". Nas redes sociais, o serviço de streaming partilhou algumas imagens "picantes" da primeira parte da série e confirmou os novos episódios.

A primeira temporada da série colombiana segue Camila, que cria "um perfil sexy numa aplicação de encontros em busca do homem dos seus sonhos, e que conhece um sonho de homem chamado Fernando". "Porém, descobre que ele não é solteiro… nem o nome dele é Fernando", adianta o serviço de streaming.

"Imagina conhecer o amor da tua vida numa app, imagina uma química que nunca tiveste com ninguém... e agora imagina que esse homem não existe", diz a protagonista no trailer da série que chegou esta quarta-feira ao serviço de streaming.

"Ao cair numa armadilha, Camila percebe que, afinal, está a viver um pesadelo. Disposta a tudo para saber quem é realmente o homem que conheceu, a jovem procura desesperadamente descobrir a verdadeira identidade do vigarista com o objetivo de o fazer pagar por cada uma das mentiras que lhe contou e promessas que lhe fez. Camila mal sabe que está a entrar num complexo labirinto em que as aparências iludem, e a ser arrastada para um mundo de sexo proibido e de poderes mortais", resume a Netflix.

A primeira temporada da série conta com 10 episódios de 45/50 minutos.