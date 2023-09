"The Great", a série "pontualmente verdadeira" sobre Catarina, a Grande, foi cancelada, avançou a imprensa norte-americana.

Não são conhecidas as razões para a decisão do serviço de streaming Hulu. As três temporadas, cada uma com dez episódios, chegaram a Portugal graças à HBO Max.

Criada por Tony McNamara, que esteve nomeado para um Óscar como co-autor do argumento de "A Favorita", "The Great" propunha uma história um pouco diferente de Catarina, a Grande, interpretada por Elle Fanning, e do seu casamento com Pedro III, Imperador da Rússia, papel de Nicholas Hoult.

Uma "série cómica e satírica – baseada no ocasional facto histórico – sobre a ascensão de Catarina de forasteira à soberana que reinou por mais tempo na história da Russa. Uma história muito moderna sobre o passado", descrevia a Hulu.

A primeira temporada, lançada em maio de 2020, arrancava em 1761, centrando-se na viagem de uma idealista Catarina até à Rússia para um casamento arranjado com Pedro, mas as esperanças de desposar um grande amor caíam por terra ao encontrar "um fedelho egoísta que se opõe a tudo o que ela preza".

Em novembro de 2021 chegava a segunda temporada, com Catarina a assumir o trono russo, "mas se ela achava que enganar o marido tinha sido difícil, não foi nada comparado à realidade de 'libertar' um país que não quer ser libertado".

Na derradeira temporada, de maio último, Catarina e Pedro tentavam fazer o seu casamento funcionar depois de alguns problemas aparentemente intransponíveis.