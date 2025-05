A RTP2 estreia esta terça-feira, dia 13 de maio, às 22h00, "A Diplomata", série policial britânica de seis episódios passada no mundo secreto da diplomacia.

A história segue Laura Simmonds e a sua colega e amiga cônsul de Barcelona, Alba Ortiz, cuja missão é proteger os cidadãos britânicos em apuros. "Mas quando um jovem barman britânico aparece morto na marina da cidade catalã, as duas diplomatas veem-se arrastadas para um caso envolto em silêncio e segredos. Com as autoridades espanholas relutantes em avançar com uma investigação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico a evitar o escândalo, Laura e Alba assumem o papel inesperado de investigadoras", resume o canal em comunicado.

O que começa como um caso isolado rapidamente se transforma numa teia complexa de crime organizado e de serviços de segurança britânicos. "À medida que se aproximam da verdade, as duas mulheres enfrentam dilemas morais e políticos que colocam em risco não só as suas carreiras, mas também as suas vidas", acrescenta a RTP2.

"A Diplomata" conta com Sophie Rundle, Steven Cree, Philipp Boos, Serena Manteghi, Dylan Brady, Isak Férriz, Laia Costa, Danny Sapani no elenco principal.