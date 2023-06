"Sequestro no Ar" ("Hijack", no título original) estreou-se esta quarta-feira, dia 28 de junho, na Apple TV+. No serviço de streaming já se encontram disponíveis os três primeiros episódios e os restantes chegam todas as semanas (quartas-feiras) à plataforma.

Protagonizada por Idris Elba, que também assume o papel de produtor, a série de suspense conta em tempo real a história de um voo de sete horas que é sequestrado a caminho de Londres. A primeira temporada de sete episódios conta ainda com Archie Panjabi ("The Good Wife"), Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Mile.

Idris Elba interpreta Sam Nelson, um empresário experiente que precisa usar toda a sua astúcia para tentar salvar a vida dos passageiros. Já Archie Panjabi veste a pele de Zahra Gahfoor, uma agente anti-terrorista.

"Quando o voo KA29 é sequestrado durante a viagem de sete horas do Dubai para Londres, Sam Nelson [Idris Elba], um negociador empresarial de sucesso, tenta usar as suas competências profissionais para salvar todos a bordo. Irá esta estratégia arriscada ser a sua desgraça?", adianta a Apple TV+ em comunicado.

A série foi criada por George Kay (“Lupin") e Jim Field Smith (“Criminal").