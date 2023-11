Qual a personagem das séries de televisão que mais odeia? Esta foi a pergunta que site Ranker fez aos espectadores e mais de 178 mil pessoas chegaram a um consenso.

De acordo com a sondagem online, Joffrey Baratheon (Jack Gleeson), de "A Guerra dos Tronos", é a personagem mais detestada pelos espectadores. O segundo lugar é ocupado por Ramsey Bolton (Iwan Rheon), também da popular série da HBO Max e inspirada na obra de George R.R. Martin.

Skyler White, personagem de Anna Gunn em "Breaking Bad", ocupa o terceiro lugar, seguida por Livia Soprano (Nancy Marchand) e Janice Soprano (Aida Turturro), da série "Os Sopranos".

No top 10 das personagem mais odiadas do pequeno ecrã, há uma surpresa: Ruca, protagonista da popular série de animação, ocupa o nono lugar do ranking.