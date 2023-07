"A SkyShowtime surge de uma joint venture entre a Comcast e a Paramount Global e reúne os conteúdos das produtoras icónicas Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock", lembra o MEO em comunicado.

A chegada ao MEO, no final de junho, resultou do primeiro acordo de distribuição de programação de vídeo multicanal (MVPD) do serviço de streaming europeu no mercado português. "Desde então, os clientes MEO passaram a ter acesso ao catálogo de entretenimento SkyShowtime", frisa a operadora.

A adesão à oferta exclusiva de um mês de SkyShowtime estará disponível entre os dias 12 de julho e 31 de agosto em meo.pt, através da linha 16 200 ou numa loja MEO. A SkyShowtime está disponível no MEO Android TV e Apple TV, bem como através dos dispositivos suportados pelo serviço.

Terminado o período da oferta, o valor da mensalidade do serviço SkyShowtime será de 4,9 euros por mês.