Após abrir o apetite com um teaser, a Netflix divulgou esta quinta-feira o trailer de "The Gentlemen: Senhores do Crime: A Série", que será lançada a 7 de março.

Como o título indica, esta é uma série inspirada por "The Gentlemen - Senhores do Crime" (2019), o filme de Guy Ritchie que andava à volta de um americano (Matthew McConaughey) com um império de marijuana em Londres que vê começarem as conspirações e outros esquemas quando consta que se quer reformar.

Além de ser o criador da minissérie no mesmo universo mas a prometer uma perspetiva mais aprofundada e um elenco completamente novo, o realizador dirige os dois primeiros episódios de um total de oito e escreveu o piloto com Matthew Read,

"Eddie Horniman (Theo James) herda inesperadamente a vasta propriedade rural do seu pai, apenas para descobrir que faz parte de um império de cannabis. Além disso, uma série de personagens desagradáveis do submundo criminoso britânico querem uma fatia do negócio. Decidido a libertar a sua família da influência dos criminosos, Eddie tenta vencer os gangsters no seu próprio jogo. No entanto, à medida que é arrastado para o mundo da criminalidade, começa a ganhar-lhe um certo gosto", destaca a sinopse oficial.

Pela série andam ainda Vinnie Jones (um habitual no universo do realizador), Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz, Alexis Rodney, Chanel Cresswell e Max Beesley.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.